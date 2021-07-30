Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол

Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором они с супругом танцуют заводной танец под иностранную композицию. Артистка выглядит крайне довольной. Она одета в леопардовый лифчик и белые шорты на высокой талии. Многие подписчики уже достаточно долгое время возмущаются, что звезда стала часто выкладывать фото в купальниках и нижнем белье.
Однако Настя Каменских за свою карьеру уже пережила такое количество критики, что не обращает никакого внимания на возгласы публики. Она отметила под роликом своего возлюбленного, Потапа, и указала, что завтра в жизни их семьи произойдет важное событие. Знаменитость предложила поклонникам догадаться, о чем идет речь.
Пользователи тут же связали появление знаменитости в шортах на высокой посадке с тем, что она может быть в интересном положении. "На беременность похоже. Или просто Настя забила на диету", "Вы беременны", "Настя беременна", "О, ребеночек", "Ждем пол", "У вас будет малышка?", – оставили комментарии интересующиеся.
Другие же предположили, что у Потапа и Насти Каменских выйдет новая песня о любви. Среди вариантов было и то, что они будут отмечать годовщину свадьбы или венчания. Пока ни супруг, ни жена не развеяли подозрения поклонников.
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