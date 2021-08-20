"Огонь!": Каменских возбудила народ торчащими сосками

На сей раз 34-летняя артистка предстала в необычном образе. Звезда позировала в бело-розовом воздушном наряде. При этом акцент был сделан на грудь Насти Каменских. Глубокое декольте в сочетании с торчащими сосками певицы вызвало большой ажиотаж.
Восхитил фолловеров и макияж знаменитости. Настя Каменских накрасила глаза ярко-розовыми тенями и подчеркнула черной подводкой. Исполнительница поинтересовалась, понравился ли фанатам ее новый образ.
Подписчики принялись наперебой хвалить горячую брюнетку. "Огонь!", "Очень красивая", "Невероятная жар-птица", "Супер", "Шикарная" "Очень нежная", – высказались комментаторы.
Напомним, Настя Каменских стала популярна благодаря дуэту с мужем – музыкантом Потапом. Сейчас певица делает сольную карьеру. У нее уже есть армия поклонников по всему миру. Она исполняет песни под псевдонимом "NK" на испанском языке. Композиции артистки весьма популярны в США, Канаде и Латинской Америке.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как раздобревшую Настю Каменских разнесли за откровенное фото. Сама звезда на критику не обращает внимания.
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