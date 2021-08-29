"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой

Рэпер Дава записал новую песню "Море", в которой есть слова: "Нас могло быть трое". Фанаты расценили это как намек. Исполнитель добавил, что их корабль уплыл. Свежую композицию блогер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
Отметим, что поклонники экс-пары до сих пор ждут, что звезды воссоединятся. По их мнению, новым треком Давид Манукян изливает свою тоску по их отношениям. В комментариях к публикации певца пользователи соцсети принялись уговаривать бывших возлюбленных помириться.
Некоторых композиция Давы довела до слез. Одна из подписчиц призналась, что расплакалась от того, что Ольга Бузова и блогер не вместе. Напомним, ранее музыкант называл поющую ведущую самой желанной девушкой в мире. Он признался, что хотел сделать знаменитость свое женой.
Ранее физиогномист Светлана Филатова заявила, что Дава врал о своих чувствах к телеведущей Ольге Бузовой. Как писали "Дни.ру", Давид Манукян и ведущая расстались в январе этого года. Их роман продолжался полтора года. Говоря о причинах разрыва, теледива заявила, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку и изменял. Пара рассталась с громким скандалом.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?