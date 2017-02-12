Бузова явилась с полуголым мужчиной

К 18-19 февраля столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса
Традиционно на кануне Дня всех влюбленных в столичном спорткомплексе "Олимпийский" проходит концерт Big Love Show. В этом году на сцену выходили преимущественно молодые исполнители. Одной из сенсаций вечера стала прославившаяся на телепроекте "Дом-2" Ольга Бузова.
Несколько лет назад она участвовала в этом мероприятии в качестве ведущей. Теперь же она вышла на сцену в качестве певицы. В Москве она исполнила свой хит "Под звуки поцелуев", который в первый день побил все рекорды по скачиванию и несколько недель находился на первой строчке российского iTunes. Перед зрителями Ольга предстала в образе соблазнительной Клеопатры, а рядом с ней был полуголый красавец.
А днем ранее на таком же концерте, но в Санкт-Петербурге, как говорят очевидцы, в финале песни "Привыкаю", Ольгу унесли на руках ее помощники. За кулисами врач, после тщательного осмотра, порекомендовал звезде побольше отдыхать Но многие решили, то так и было задумано – Ольга просто хотела привлечь к себе внимание и сделать свой певческий дебют более запоминающимся.
Многодетной матери удается поддерживать хорошую форму
Об отношениях звезды и спортсмена стало известно благодаря социальным сетям
Знакомство с животными парка прошло без инцидентов
Шведские глэм-рокеры Dissmised готовят для конкурса гимн в защиту сексуальных меньшинств
Разноцветные носки и брошки "Принца серебряного"
В Берлине в 67 раз начал свою работу престижный киносмотр
В Сети обсуждают красавицу по имени Лолита
Наследница голливудской дивы повзрослела и похорошела
Мужской бренд Palomo Spain устроил настоящую провокацию на Неделе моды в Нью-Йорке
Звезды оценили фильм легендарного режиссера Джима Джармуша "Патерсон"
Звезды Голливуда намерены бойкотировать престижное мероприятие
Артистка впервые высказалась о странном инциденте во время концерта
Номер с верблюдами закончился травмой для артистки
Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой