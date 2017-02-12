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Фев. 12, 2017
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Бузова явилась с полуголым мужчиной

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Традиционно на кануне Дня всех влюбленных в столичном спорткомплексе "Олимпийский" проходит концерт Big Love Show. В этом году на сцену выходили преимущественно молодые исполнители. Одной из сенсаций вечера стала прославившаяся на телепроекте "Дом-2" Ольга Бузова.

Несколько лет назад она участвовала в этом мероприятии в качестве ведущей. Теперь же она вышла на сцену в качестве певицы. В Москве она исполнила свой хит "Под звуки поцелуев", который в первый день побил все рекорды по скачиванию и несколько недель находился на первой строчке российского iTunes. Перед зрителями Ольга предстала в образе соблазнительной Клеопатры, а рядом с ней был полуголый красавец.

А днем ранее на таком же концерте, но в Санкт-Петербурге, как говорят очевидцы, в финале песни "Привыкаю", Ольгу унесли на руках ее помощники. За кулисами врач, после тщательного осмотра, порекомендовал звезде побольше отдыхать  Но многие решили, то так и было задумано – Ольга просто хотела привлечь к себе внимание и сделать свой певческий дебют более запоминающимся.

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