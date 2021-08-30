"Победим всех чертей!": Высоцкая вызвала ажиотаж странной просьбой

Актриса опубликовала кадр с огромными головками чеснока в руках."Победим всех чертей!", – заявила звезда. К слову, артистка ведет передачу "Едим дома" на канале НТВ. Поэтому она трепетно и серьезно подходит к выбору продуктов. Она любит готовить и для домочадцев.
Фолловеры восхитились фото. Они поинтересовались, что это за сотр чеснока. Некоторые высказали убежденность, что такими большими овощами можно запросто прибить кого угодно.
Нашлись и пользователи соцсети, которые выразили восторг оптимизму и жизнелюбию Юлии Высоцкой. Отметим, знаменитость живет на несколько стран. Она много времени проводит в Италии и Франции, но бывает и в России.
Напомним, несколько лет назад в семье Юлии Высоцкой и ее мужа режиссера Андрея Кончаловского случилась трагедия. Их дочь Мария сильно пострадала в ужасной аварии. Каково сейчас ее состояние – неизвестно. Звездная пара предпочитает не распространяться на эту тему.
Как писали "Дни.ру", ради актрисы режиссер в свое время бросил жену. Молодая избранница родила ему двоих замечательных детей. Поклонники восхищаются гармонии, которая царит в звездной семье.
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