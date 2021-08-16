83-летний Кончаловский вызвал ажиотаж словами о жене

16 августа супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая отметила 48-летие. Режиссер трогательно обратился к супруге в своем инстаграм-аккаунте, процитировав Библию.



Актриса принимает поздравления от близких, друзей и коллег. Муж артистки адресовал возлюбленной нежное послание. Андрей Кончаловский напомнил, что он со своей женщиной и спутником жизни вот уже почти четверть века вместе.

Режиссер порассуждал на тему любви. Он отметил, что много раз задумывался над тем, что же это такое. Мэтр кинематографа пришел к выводу, что нет этому чувству лучше определения, чем в Библии. Андрей Кончаловский привел в своем микроблоге Первое послание апостола Павла к Коринфянам о том, что "любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла".

Россияне по-достоинству оценили трогательное поздравление для Юлии Высоцкой. Они отметили, что пара Андрея Кончаловского и актрисы служит для них примером гармоничных и светлых отношений. "Великолепная пара", "Прекрасно", "Поздравляю! Долгих счастливых лет жизни вам вместе". "Всегда любуюсь вашей парой", – высказались восхищенные поклонники звездной четы.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в браке 23 года. Три года назад они обвенчались. У супругов есть 22-летняя дочь Маша и 18-летний сын Петр. Примечательно, что режиссер и актриса – не только партнеры по жизни, но и коллеги. Артистка снимается в фильмах избранника. Она рассказывала, что считает мужа прекрасным учителем в профессии.