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Шоу-бизнес
83-летний Кончаловский вызвал ажиотаж словами о жене

83-летний Кончаловский вызвал ажиотаж словами о жене

16 августа супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая отметила 48-летие. Режиссер трогательно обратился к супруге в своем инстаграм-аккаунте, процитировав Библию.
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Актриса принимает поздравления от близких, друзей и коллег. Муж артистки адресовал возлюбленной нежное послание. Андрей Кончаловский напомнил, что он со своей женщиной и спутником жизни вот уже почти четверть века вместе.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Режиссер порассуждал на тему любви. Он отметил, что много раз задумывался над тем, что же это такое. Мэтр кинематографа пришел к выводу, что нет этому чувству лучше определения, чем в Библии. Андрей Кончаловский привел в своем микроблоге Первое послание апостола Павла к Коринфянам о том, что "любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла".

Россияне по-достоинству оценили трогательное поздравление для Юлии Высоцкой. Они отметили, что пара Андрея Кончаловского и актрисы служит для них примером гармоничных и светлых отношений. "Великолепная пара", "Прекрасно", "Поздравляю! Долгих счастливых лет жизни вам вместе". "Всегда любуюсь вашей парой", – высказались восхищенные поклонники звездной четы.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в браке 23 года. Три года назад они обвенчались. У супругов есть 22-летняя дочь Маша и 18-летний сын Петр. Примечательно, что режиссер и актриса – не только партнеры по жизни, но и коллеги. Артистка снимается в фильмах избранника. Она рассказывала, что считает мужа прекрасным учителем в профессии.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 16:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

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Гость834313
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бабушка с дедушкой рядышком..
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