Откровенные снимки утех Высоцкой и Кончаловского произвели фурор

Сегодня, 20 августа, свой день рождения отмечает легендарный Андрей Кончаловский. Одной из первых его решила поздравить его жена, Юлия Высоцкая.

Несмотря на крайне солидный возраст, режиссер полон сил. Он активно выходит в свет, дает интервью и прекрасно выглядит. Андрей Сергеевич продолжает снимать фильмы, ставить спектакли и останавливаться на достигнутом не собирается. Вместе с супругой он много путешествует, а Юлия Высоцкая выставляет теплые снимки в своем личном блоге.

Известно, что пара познакомилась на "Кинотавре". Они вместе уже очень много лет, но первое время никто не верил в искренность чувств артистки. Ради того, чтобы быть с молодой женщиной Андрей Кончаловский оставил свою супругу. Юлия Высоцкая родила ему двоих замечательных детей.

В день рождения возлюбленного актриса опубликовала несколько откровенных, личных снимков. Все они выглядят крайне нежно и трогательно: практически на каждой фотографии возлюбленные обнимают и целуют друг друга. Кадры сделаны в разные периоды времени, среди них есть даже черно-белые. "Как хорошо, что ты есть", – написала супруга Андрея Сергеевича.

Поклонники присоединились к поздравлению Юлии Высоцкой. "Это любовь! С днем рождения! Гениальный человек нашего времени!", "Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст! И во взгляде столько любви к вам! Это счастье! Пусть оно длится долго", "Как же вы похожи! Вы черепами и костями прониклись друг в друга, такое так редко бывает, видимо, вам от Бога дано", "Любуюсь вами! Андрей Сергеевич, пусть Вы будете всегда", – написали они.

