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Шоу-бизнес
Известный режиссер взбесился из-за фразы Кудрявцевой: Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу-бизнеса

Известный режиссер взбесился из-за фразы Кудрявцевой: Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу-бизнеса

Кинодеятель не скрывает негодования.
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Известный режиссер Сарик Андреасян очень обиделся на шутку, которую произнесла ведущая Лера Кудрявцева со сцены "Новой волны". Теледива негативно высказалась о картинах кинематографиста. "Их много, но хорошего мало", – сказала о фильмах Лера.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

37-летний Андреасян опубликовал гневную отповедь в личном микроблоге. "Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь?" – обратился к Кудрявцевой режиссер. Также кинодеятель уточнил у телеведущей, хорошо ли ее воспитывала мама и понимает ли она вообще на кого "раскрыла свой грязный рот".

Сарик Андреасян посоветовал Лере Кудрявцевой проверять информацию, перед тем как произносить ее со сцены. По мнению режиссера, тупую шутку теледиве написали люди, которые вообще не разбираются в киноиндустрии.

Прошелся Андреасян и по всему шоу-бизнесу в целом. Нынешняя эстрада, как заметил кинодеятель, состоит из морально устаревших плохих ведущих и певцов.

Общаясь с подписчиками Сарик Андреасян отметил, что готов воспринимать конструктивную критику. Не смущают режиссера высмеивания в хороших программах, например, ранее он участвовал в шоу "Что было дальше?", где его хорошенько "прожарили".

"Если я сам участвую в своей самоиронии – это одно, а если старые вшивые редактора пытаются меня оскорбить из уст пустого человека – меня это возмущает. Пусть оскорбляют своих гомосеков из шоу–бизнеса! Я к этой помойке не хочу иметь отношение", – сказал как отрезал взбешенный режиссер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2021, 17:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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