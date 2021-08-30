"Вы никогда не были красивой ": молодящуюся Долину разнесли за лживые фото

Светская обозревательница осудила певицу, назвав "бабушкой", которая "уфотошопила" себя до состояния актрисы Анны Хилькевич. Она грубо спросила, "что в башке" у исполнительницы, раз она выставляет настолько не соответствующие реальности кадры.
При этом Лена Миро отметила, что Лариса Долина и в молодости не была симпатичной. Она убеждена, что в погоне за ушедшей молодостью звезда переборщила и стала совершать поступки, за которые ее могут высмеять. "Вы никогда не были красивой", – заявила блогер.
Поведение Ларисы Долиной обозревательница охарактеризовала как отрыв от реальности. Она искренне не понимает, для чего знаменитость дает людям повод над собой смеяться. Лена Миро заключила, что артистка неумная.
Напомним, некоторое время назад Лариса Долина сильно похудела, чем очень гордится. Певица говорила, что питалась по определенной схеме, и это давалось ей нелегко. Зато теперь исполнительница не стесняется выставлять кадры в купальнике. Примечательно, что многие осудили звезду за такие снимки, считая, что в ее годы такие смелые фото обнародовать ни к чему.
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