65-летняя Долина показала тело в купальнике

Исполнительница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с пляжа. Она предстала в красном раздельном купальнике, продемонстрировав фигуру после похудения.
Лариса Долина рассказала, что они с семьей добрались до "сочинского моря". Артистка призналась, что кайфует под нежным солнцем, слушая шум волн и хорошую музыку, потягивая розовое вино. Также звезда заявила, что любит жизнь, окружающих людей и лето.
Подписчики сошлись во мнении, что Лариса Долина проделала большую работу над собой и добилась прекрасной фигуры. Они отметили, что знаменитость хороша без всяких фильтров и фотошопа.
Ранее певица поведала о том, как ей удалось добиться стройности. У нее был особый способ. Лариса Долина обманула свой организм довольно жесткими мерами. Исполнительница сдерживала аппетит и голодала по 18 часов, чтобы обрести стройную фигуру. В результате она добилась желаемого, став весить 55 килограммов и кардинально преобразившись.
Поклонники осыпают звезду комплиментами. Некоторые предполагают, что Лариса Долина влюбилась, и новое чувство помогло ей в достижении заветной цели – стройности.
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