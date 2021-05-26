Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

В ресторане Zafferano собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Митя Фомин, певица Слава, телеведущие Константин Тарасюк и Юлия Барановская, победитель шоу "Маска" Анатолий Цой, Глюкоза, Ани Лорак, Наталья Подольская, Анита Цой, Григорий Лепс, Лариса Долина и многие другие.
Для выхода в свет звезды постарались выбрать запоминающиеся наряды. Особое внимание привлекла к себе певица Глюкоза, появившаяся на красной дорожке мероприятия в провокационном платье от бренда Mugler. Образ артистки состоял из топа, слегка прикрывающего грудь, и трусов, поверх которых была лишь полупрозрачная драпировка.
Стоит отметить, что в таком же платье пару дней назад появилась актриса Меган Фокс. Русскоязычные пользователи Сети пришли в выводу, что голливудской звезде наряд идет больше.
Также многих восхитил вид 65-летней Ларисы Долиной. Для пре-пати фестиваля "Жара" певица выбрала короткое платье-пиджак белого цвета. Недавно артистка сильно похудела и теперь не стесняется выходить в свет в мини-нарядах. Лариса Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам!
Анатолий Цой
Григорий Лепс
Глюкоза
Ани Лорак
Митя Фомин
Лариса Долина
Анита Цой
Константин Тарасюк и Юлия Барановская
Наталья Подольская
Слава
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