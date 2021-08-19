Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!

Форма Ларисы Александровны приводит в восторг многих. Недавно артистка всерьез взялась за себя и сильно похудела. Она рассказывала, что теперь питается совершенно определенным способом, никакие препараты для похудения не принимает, но практикует интервальное голодание. Знаменитость опубликовала фото в бикини, которое вызвало яростные споры в Сети.
Некоторые комментаторы тут же принялись критиковать Ларису Долину. Они отметили, что в ее возрасте подобное является неприемлемым, а ее родным якобы должно быть стыдно за нее. Также многие подчеркнули, что кожа певицы уже якобы не такая упругая, а потому не стоит демонстрировать миру самые интимные места, облачаясь в купальник.
Поддержала пользователей и скандальный блогер Лена Миро. Она подчеркнула, что исполнительница просто хотела показать всем "дряблую промежность". Миро рассказала, что у нее создается впечатление, что она случайно заглянула в баню, где "мылась ее бабушка". Блогер отметила, что оставляет право сниматься подобным образом за пожилыми людьми, но у нее это вызывает "чувство неловкости".
Лариса Долина в комментариях резко ответила многим подписчикам. Она заявила, что нравится себе и другим людям, а также знает себе цену. Артистка буквально "разнесла" обидчиков. "Вызываете у меня жалость! Убогие, обделенные любовью, несчастные люди", – написала звезда.
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