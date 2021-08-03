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Шоу-бизнес
"Почему он должен с ними работать?": 76-летняя Селезнева влезла в скандал с Меньшиковым

"Почему он должен с ними работать?": 76-летняя Селезнева влезла в скандал с Меньшиковым

После того, как Олег Меньшиков сократил штат актеров в театре им. Ермоловой, на него обрушился град критики. Актриса неожиданно поддержала худрука.
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Увольнение 22 артистов театра произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причиной стало то, что они долго не были задействованы в репертуаре, но при этом получали зарплату. Наталья Селезнева встала на сторону руководства культурного учреждения.

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 Олег Евгеньевич Меньшиков

Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Артистка считает, что Олег Меньшиков все сделал правильно. По ее мнению, он действует в интересах театра, которым руководит, имея на это полное право. Наталья Селезнева отметила, что режиссеру необходимо чувствовать симпатию к своим актерам.

"Почему он должен с ними работать?", – удивилась звезда театра и кино. При этом она добавила, что эти артистки и ей никогда не нравились. Знаменитость вспомнила слова своей мудрой коллеги Ольги Аросевой о том, что в театре от артистов ничего не зависит, поэтому они независимые люди. Такое положение вещей Наталья Селезнева считает издержками актерской профессии.

Как писали "Дни.ру", попавшие под сокращение актеры намерены побороться за справедливость. Ни новый директор театра Сергей Кузоятов, ни худрук Олег Меньшиков данную ситуацию пока не комментировали.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 20:09 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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