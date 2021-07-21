"Под сокращение – 22 фамилии": Меньшиков выживает из театра неугодных артистов

Артисты театра возлагают большие надежды на Олега Меньшикова, но худрук ищет отговорки.

За неделю до отпуска коллектив театра им. Ермоловой потрясло неприятное известие: часть труппы попадает под сокращение. Руководство объясняет такое решение сложной экономической ситуацией. Артисты еще не получили официального уведомления, но уже знают, что пострадает в основном старая "андреевская" гвардия – состав, набранный еще при Владимире Андрееве, которого впоследствии сменил на посту руководителя Олег Меньшиков.

"В списке под сокращение – 22 фамилии," – рассказала одна из актрис, попавших в этот самый список.



Женщина добавила, что уволить собираются тех, кому осталось всего ничего до пенсии, есть в списке и один многодетный отец. Куда отправятся эти неугодные руководству люди после увольнения – неизвестно. При этом дирекция учреждения объясняет свой выбор так: под сокращение попадают те артисты, которые не заняты в репертуаре.

Олег Меньшиков сейчас занимает должность худрука театра. По словам актрисы, пожелавшей остаться неназванной, он обязан обеспечить штатных сотрудников работой. Однако худрук старой гвардии ролей не дает, а теперь за это же увольняет. Та же актриса рассказала "КП", что не раз просила Меньшикова задействовать ее в спектаклях, но он ищет отговорки, мол от него это не зависит. Роли худрук дает приглашенным артистам, а свои продолжают сидеть без работы.

Если все так, то ситуация получается очень несправедливая. Однако артисты не собираются опускать руки. Они планируют собрать пресс-конференцию и рассказать журналистам обо всем, что происходило в театре с момента прихода Меньшикова. Возможно, рассказ о том, что долгие годы старая гвардия с подачи Олега Меньшикова постепенно "выдавливалась" из театра, как-то воздействует на худрука.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сам Олег Меньшиков оказался на волоске от смерти.