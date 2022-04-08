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Олег Евгеньевич Меньшиков

актер, режиссер
Олег Евгеньевич Меньшиков
  • Дата рождения: 8 ноября 1960
  • Место рождения: Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Анастасия Чернова

Дебют актера в кино состоялся в 1980 году в картине Сурена Шахбазяна "Жду и надеюсь". Затем последовали фильмы "Родня" Никиты Михалкова и "Полеты во сне и наяву" Романа Балаяна, где Олег Меньшиков обратил на себя внимание, несмотря на то, что играл в эпизодических ролях.

Учась на последнем курсе Театрального училища, Олег был приглашен Михаилом Козаковым на роль Костика в картину "Покровские ворота". На экраны фильм вышел в 1982 году и именно эта роль принесла актеру популярность и любовь зрителей.

В 1991 году актер сыграл роль Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" лондонского театра "Глобус". В 1992 году был удостоен за эту роль премии имени Лоуренса Оливье Британской Академии искусств. Затем там же актер участвовал в спектакле по Н.В. Гоголю "Игроки" в роли Ихарева. Кроме того, Олег поработал на сцене парижского "Комеди Франсез".

Меньшиков отличился главными ролями в таких фильмах, как "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова.

С 2012 года является художественным руководителем Театра им. Ермоловой.

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