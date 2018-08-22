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Авг. 22, 2018
просмотры: 123

Меньшиков после гей-скандала показал цветущую жену

567

Оценить мистическую историю пришло много звезд. Но особое внимание было приковано к худруку театра имени Ермоловой Олегу Меньшикову. Ведь недавно актер и режиссер Евгений Герчаков заявил: "Геи всегда держатся кланами, начиная еще с Виталия Вульфа. Теперь свои кланы есть у Олега Меньшикова. У геев существует миф, что именно они самые талантливые. Тот же режиссер Роман Виктюк много раз это утверждал. Но когда они "мужественные" роли играют, зрителей не обманешь". Но на премьеру фильма Меньшиков пришел с красавицей-женой Анастасий. И положил конец всем гнусным сплетням.

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