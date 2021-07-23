Появились новые подробности грязного скандала с участием Меньшикова

Выяснилось, что худрук Театра им. Ермоловой – Олег Меньшиков неплохо заработал в коронавирусный год в отличие от многих своих актеров.

Пару дней назад стало известно о том, что труппу театра ожидают массовые сокращения. Артисты получили это неприятное известие всего за неделю до отпуска и оказались почти в безвыходном положении. Как сообщила одна из актрис, из 90 человек труппы уволить должны 22. Незавидная участь коснулась в основном тех, кто давно служит в театре и уже находится в предпенсионном возрасте. Многие из таких актеров уже давно не получали ролей от худрука Олега Меньшикова, в результате чего вынуждены были сидеть почти без работы.

Ранее администрация театра объяснила сотрудникам, что сокращения связаны со сложной экономической ситуацией. Теперь эту информацию также подтвердила пресс-служба культурного учреждения: представители театра объяснили, что в сложный период пандемии необходимо провести оптимизацию кадров, и подчеркнули, что дирекция действует в рамках закона.

В поисках подробностей этого грязного скандала журналисты "КП" выяснили, что сам худрук Театра им. Ермоловой не так уж сильно пострадал в последний коронавирусный год в отличие многих других актеров, даже наоборот. Согласно сведениям о доходах, Меньшиков за прошлый год заработал более 35 миллионов рублей, что значительно превышает его доход в позапрошлом году. Справедливости ради нужно отметить, что в эту сумму входит не только зарплата худрука (тогда еще директора), но и прочие гонорары за выступления и съемки. Однако по сравнению с артистами, которые сидели без работы и получали лишь оклад в размере 20-30 тысяч рублей, а теперь и вовсе могут быть уволены, ситуация самого Меньшикова выглядит куда более радужной.

Впрочем, актеры, попадающие под сокращение, уже сообщили, что они собираются побороться за справедливость. Ни новый директор театра Сергей Кузоятов ни худрук Олег Меньшиков данную ситуацию пока не комментировали.