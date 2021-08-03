"Вспомнить бы, кто это": Алибасов не узнает людей

Бари Алибасов продолжает восстанавливаться после перенесенной в июне операции на позвоночнике. Кроме того, несколько месяцев назад его сын Бари Алибасов младший рассказывал, что у его отца проблемы с памятью. Это подтвердилось на днях, когда в руки Алибасова попал телефон с выходом в интернет.
Продюсер решил ответить на любые вопросы поклонников в своем "Инстаграм" и открыл блиц-рубрику "Вопрос-ответ". Конечно, большинство фанатов интересовали новости на любовном фронте Бари Алибасова. его спросили, как обстоят дела у его беременной любовницы.
Напомним, осенью прошлого года Бари Алибасов спровоцировал слухи о романе со своей массажисткой Викторией Полторацкой. Вскоре она заявила, что беременна от продюсера.
Массажистка ходила по ток-шоу и пыталась доказать звездное отцовство. Однако тогда этого сделать не удалось. Поклонники напомнили Бари Алибасову о его любовнице. Но к их удивлению, продюсер даже не понял, кто это...
"Вспомнить бы, кто это" — написал Алибасов.
Также фанаты засыпали его вопросами о Лидии Федосеевой-Шукшиной. Не так давно развод пары обсуждала вся страна. 74-летний продюсер заявил, что все еще любит ее.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Как правильно воспитать сына?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство