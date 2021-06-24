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Шоу-бизнес
Алибасов вышел в эфир после новости о смертельной болезни: Страшно смотреть

Алибасов вышел в эфир после новости о смертельной болезни: Страшно смотреть

Солист группы "На-На" дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростой личной жизни и проблемах в семье.

Продолжение: Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать
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Вячеслав Жеребкин стал новым гостем программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на НТВ. Также в студию были приглашены его коллеги Владимир Политов, Владимир Левкин и продюсер Бари Алибасов. Стоит отметить, что это будет первый эфир на телевидении, где Алибасов лично появится после недавних новостей о смертельной болезни. Страшно смотреть, как ему дается интервью.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

В новом выпуске артисты откровенно ответят на каверзные вопросы ведущей и расскажут о победах и драмах в своих судьбах.

Стоит отметить, что долгое время звезды не афишировали личную жизнь. За тридцать лет карьеры об их семьях было мало что известно.

Одной из непростых тем стала семья Вячеслава Жеребкина. Солист группы "На-На" рассказал, что его младшему сыну врачи поставили страшный диагноз.

Жеребкин в разговоре с ведущей расскажет, что всегда стеснялся девушек. Это было из-за роста 172 см, из-за которого у него были комплексы. Однако после армии ситуация поменялась. Жеребкин женился. В 1994 году у пары родилась дочь Ксения, а в 1997-м — сын Данила. Но через несколько лет семья распалась.

Сейчас Жеребкин редко выкладывает семейные фото в "Инстаграм". Он снова женат и воспитывает двух детей от второго брака. Певец с грусть расскажет в интервью, что до первых детей ему не было дела, поэтому он старается компенсировать это с младшими наследниками.

Владимир Политов в интервью поведает, когда он женился во второй раз, а Владимир Левкин признается, кому повезло стать его четвертой супругой.

Подробности интервью можно посмотреть в эфире НТВ в субботу в программе "Секрет на миллион".

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2021, 14:08 Источник: "Секрет на миллион" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

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