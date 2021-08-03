Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром

Восьмилетний наследник Жанны Фриске продемонстрировал феноменальные способности. Дмитрий Шепелев раскрыл правду.

Незадолго до ухода Жанна Фриске подарила миру новую жизнь, маленького сына Платона. Когда певица умерла, мальчику было всего два года. Сейчас ребенку уже восемь, и у него совсем другая жизнь. Его отец-телеведущий создал новую семью и отгородил ребенка от родственников покойной артистки. Однако Платон не намерен прощаться с прошлым. По словам Дмитрия Шепелева, мальчик обладает уникальной памятью.

Восьмилетний Платон неоднократно поражал отца своими возможностями. Жанна Фриске произвела на свет необыкновенного человека. "Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в два, три, четыре года", — объявил в инстаграм-аккаунте Дмитрий Шепелев. Теперь новость о редком даре мальчика распространилась на всю страну.

Россияне захотели узнать, помнит ли Платон Жанну Фриске. Пока мужчина оставляет эти простые, но в то же время щекотливые вопросы без ответа. Дмитрий Шепелев старается не обсуждать в блоге то, что связано с покойной певицей. Очевидно, что ребенок помнит и бабушку, и деда, с которыми ему запрещено встречаться. "Молодец Платон. Развитый мальчик", "Вот это память! Я с трудом помню свой первый класс", "Дмитрий, если Вы уже показываете Вашего сына, расскажите, что Вы говорите о его маме!" — отреагировали на публикацию пользователи Сети.

