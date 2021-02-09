Самые красивые сыновья российских знаменитостей

Они богатые и знаменитые, с колыбели купаются в лучах славы. О них грезят девушки. Это взрослые и красивые сыновья российских знаменитостей. Не все из них ведут публичный образ жизни, чем еще больше притягивают к себе внимание.

Сын Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина – Василий

Он воплощение брутальности и мужской силы. Его длинные волосы, уверенный взгляд, покрытое татуировками тело, брутальный стиль одежды – атрибуты истинного рокера. Свой "Инстаграм" он начинал вести с банальных фотографий из спортзала, но вскоре обрел самобытность и стал звездой, у которой есть свой собственный стиль. Его часто зовут некоторые бренды в качестве модели. А по профессии Василий режиссер театра и театрализованных представлений.



На днях 21-летний Василий Рыбин представил публике свою возлюбленную. С Дарьей он начал встречаться, когда ему было еще 14 лет. Похоже, звездный наследник однолюб! Вместе пара много путешествует.

Сын Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова – Майкл

Майкл родился у актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова в США, через несколько лет после появления на свет дочери Анны. У 22-летнего сына актрисы есть американское гражданство. После развода родителей Майкл и Анна вместе с мамой переехали в Москву, где закончили среднюю школу.



У Майкла есть небольшой опыт в кино – в восемь лет он снялся в киноновелле "Мамы". Однако пойти по стопам звездной матери он не спешит. Молодой человек не слишком любит внимание публики и редко ведет соцсети.

Сын Дмитрия Хворостовского и Флоранс Илли-Хворостовской – Максим

После смерти отца, оперного певца Дмитрия Хворостовского, Максим резко повзрослел внешне. Он возмужал и стал выглядеть старше своих лет. Мать мальчика иногда выкладывает снимки с детьми в своем микроблоге. Поклонники признают, что Максим растет копией своего отца. Сейчас ему 18.



Максим увлекается футболом и музыкой. Он мечтает связать жизнь со сценой, как и отец. С утра до вечера он слушает музыку и сам играет на гитаре и клавишных. Кумиром Максима является Майкл Джексон.

Сына Натальи Водяновой и Джастина Портмана – Лукас

Супермодель Наталья Водянова родила своего первенца Лукаса в 19 лет от британского аристократа Джастина Портмана. Через полгода после рождения сына Наталья и Джастин поженились.



Сейчас Лукасу 20 лет. Он много лет встречался с очаровательной брюнеткой Милой Разафи. Когда он был юношей, то был довольно полным, но потом Наталья Водянова приучила его к правильному питанию. С детства Лукас Портман увлекался серфингом, лыжами, конным спортом. Лукас мало рассказывает о личной жизни и лишь изредка делится совместными фотографиями.

Приемный сын Олега Газманова Филипп

Младший сын российского певца Олега Газманова Филипп приемный. Звездный отец привил ему с детства любовь к спорту и здоровому образу жизни. Когда Филипп поступил в Лондонскую школу, то увлекся регби. Чтобы приобрести себя в форму, он активно занимался в зале.



Благодаря своему роскошному телосложению Филипп работал моделью. Основная деятельность мужчины связана с другим – Филипп учится ведению бизнеса в Британском университете.