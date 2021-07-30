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Шоу-бизнес
"Вторая дочка": отец покойной Фриске ошарашил новостью о родстве с Орловой

"Вторая дочка": отец покойной Фриске ошарашил новостью о родстве с Орловой

Родитель Жанны Фриске сделал неожиданное заявление о коллеге певицы.
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Владимир Фриске трогательно высказался об Ольге Орловой, которая была близкой подругой его наследницы. Также телеведущая является крестной его внука Платона. Но ни артистка, ни родители Жанны Фриске уже шесть лет не видели мальчика, поскольку его отец, Дмитрий Шепелев, не дает им этого сделать.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Из-за этого Ольга Орлова периодически упрекает телеведущего в бессердечии. Она мечтает встретиться с ребенком и во всем поддерживает позицию семьи Жанны Фриске относительно Дмитрия Шепелева. Напомним, отношения родителей звезды с шоуменом окончательно испортились после смерти певицы.

Отец исполнительницы рассказал, что они продолжают тесно общаться с Ольгой Орловой. Более того, она стала для звездной семьи как родная. "Она наша вторая дочка", – ошарашил признанием Владимир Фриске.

Мужчина добавил, что ему очень обидно поведение Дмитрия Шепелева, оградившего общего с Жанной Фриске сына от бабушки с дедом. Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Ольгу Орлову за то, что она никак не успокоится и не примет позицию ведущего.

Сама же Ольга Орлова ранее жаловалась на то, что Дмитрий Шепелев старается вычеркнуть из жизни все, что связано с Жанной Фриске. Как писали "Дни.ру", шоумен давно живет с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой, которая не так давно подарила ему сына.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 10:48 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость815493
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Достали уже этими фриске да орловыми. Всё одно и тож. Все
их "деятельность" - пиарить себя на смерти дочери и подруги.
Гость804910
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А что Шепелев должен весь остаток своей жизни - не есть, не пить , а только сидеть на могиле Жанны и думать только о ней? Жизнь идет и все меняется. Да помнит он о ней, но он молодой мужчина и достоин счастья А Орлова лезет к Шепелеву со своими встречами Лучше опять свое тело в купальниках и на отдыхе показывал, если заняться нечем
128765
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боже уберите куда то отца фриске вместе с Орловой чмошной, пусть не бередят память о Жанне
1

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