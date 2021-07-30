"Вторая дочка": отец покойной Фриске ошарашил новостью о родстве с Орловой

Владимир Фриске трогательно высказался об Ольге Орловой, которая была близкой подругой его наследницы. Также телеведущая является крестной его внука Платона. Но ни артистка, ни родители Жанны Фриске уже шесть лет не видели мальчика, поскольку его отец, Дмитрий Шепелев, не дает им этого сделать.
Из-за этого Ольга Орлова периодически упрекает телеведущего в бессердечии. Она мечтает встретиться с ребенком и во всем поддерживает позицию семьи Жанны Фриске относительно Дмитрия Шепелева. Напомним, отношения родителей звезды с шоуменом окончательно испортились после смерти певицы.
Отец исполнительницы рассказал, что они продолжают тесно общаться с Ольгой Орловой. Более того, она стала для звездной семьи как родная. "Она наша вторая дочка", – ошарашил признанием Владимир Фриске.
Мужчина добавил, что ему очень обидно поведение Дмитрия Шепелева, оградившего общего с Жанной Фриске сына от бабушки с дедом. Ранее скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Ольгу Орлову за то, что она никак не успокоится и не примет позицию ведущего.
Сама же Ольга Орлова ранее жаловалась на то, что Дмитрий Шепелев старается вычеркнуть из жизни все, что связано с Жанной Фриске. Как писали "Дни.ру", шоумен давно живет с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой, которая не так давно подарила ему сына.
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