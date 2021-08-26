Лазарев врезал отобравшей кусок хлеба Кудрявцевой: Сволочь!

Певец Сергей Лазарев прокомментировал обидную фразу ведущей Леры Кудрявцевой.

В Сочи завершился Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Ведущей мероприятия была Лера Кудрявцева. Она вела церемонию закрытия в роскошном красном платье с блестками и шлейфом. На груди был пикантный разрез.

Певец Сергей Лазарев, который когда-то тоже вел это шоу, на этот раз был в списке гостей и наблюдал за коллегой из зала.

Это не могла не отметить Кудрявцева. Она любя подшутила над своим бывшим напарником. В "Инстаграм" звезды появилось видео, на кадрах которого Лазарев спрашивает Кудрявцеву, как ей ведется фестиваль без него. На это она отметила, что очень даже неплохо.

Потом Лера задала Сергею вопрос, не скучает ли он по своей работе ведущего "Новой волны". Лазарев с юмором бросил ей в ответ: "Сволочь!".

Напомним, на фестиваль Сергей Лазарев приехал вместе с дочерью Анной и сыном Никитой. На закрытии Лазарев представил песню совместно с Ани Лорак "Не отпускай меня".

Стоит отметить, что у Сергея Лазарева с Лерой Кудрявцевой давняя и теплая связь. Телеведущая и певец состояли в отношениях четыре года, они были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, но в 2012-м пара распалась.