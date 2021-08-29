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Шоу-бизнес
Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину

Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину

Бывшая подруга Ксении Бородиной из "Дома-2" Катя Жужа резко выразилась о ее разводе.
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Бывшие звезды шоу "ДОМ-2" раньше очень хорошо общались, но вскоре дружба резко прекратилась. Причина разлада так и не установлена. По одной из версий, Жужа забыла поинтересоваться самочувствием заболевшей дочери Бородиной во время съемок на Сейшелах. По мнению Ксении, Катя воспользовалась их дружбой, чтобы пробиться на телевизор. В любом случае, возобновлять общение звезды не планируют.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Когда Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, поклонники Жужи стали выяснять, почему она даже не справилась о состоянии экс-подруги. На что Катя очень резко ответила фанатам, фактически опустив Бородину и ее проблемы. "У меня что, благотворительная акция "поддержки бывших"? У меня есть настоящее, я живу только этим!", – высказалась Катя Жужа.

Подробности развода Бородиной и Омарова все еще остаются в загадкой. Прошел почти месяц, а никаких комментариев от бывших супругов не поступало. На днях Ксения Собчак пошутила, что долгожданные детали могут появиться в эксклюзивном интервью именно на ее канале. Однако скандальный блогер Лена Миро предостерегла Бородину от еще одной возможной неудачной дружбы. Она считает, что Ксения Анатольевна крайне нехорошо обходится с гостями своего шоу, которые доверяют ей откровенные факты.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
29 августа 2021, 15:29 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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