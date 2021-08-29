Экс-участница "ДОМа-2" плюнула в разведенку Бородину

Бывшие звезды шоу "ДОМ-2" раньше очень хорошо общались, но вскоре дружба резко прекратилась. Причина разлада так и не установлена. По одной из версий, Жужа забыла поинтересоваться самочувствием заболевшей дочери Бородиной во время съемок на Сейшелах. По мнению Ксении, Катя воспользовалась их дружбой, чтобы пробиться на телевизор. В любом случае, возобновлять общение звезды не планируют.
Когда Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, поклонники Жужи стали выяснять, почему она даже не справилась о состоянии экс-подруги. На что Катя очень резко ответила фанатам, фактически опустив Бородину и ее проблемы. "У меня что, благотворительная акция "поддержки бывших"? У меня есть настоящее, я живу только этим!", – высказалась Катя Жужа.
Подробности развода Бородиной и Омарова все еще остаются в загадкой. Прошел почти месяц, а никаких комментариев от бывших супругов не поступало. На днях Ксения Собчак пошутила, что долгожданные детали могут появиться в эксклюзивном интервью именно на ее канале. Однако скандальный блогер Лена Миро предостерегла Бородину от еще одной возможной неудачной дружбы. Она считает, что Ксения Анатольевна крайне нехорошо обходится с гостями своего шоу, которые доверяют ей откровенные факты.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Потолстела на 7 кг
Почему Долина так плохо выглядит?