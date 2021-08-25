"Шарики вывалятся скоро": сверкнувшая соском разведенка Бородина потеряла стыд

После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина наслаждается жизнью по полной.

Несколько недель назад телеведущая и бизнесмен официально развелись. С тех пор брюнетка всячески демонстрирует своим поклонникам, как она счастлива – в инстаграм-аккаунте знаменитости то и дело появляются фото и видео из красивых мест и интересных поездок. Сегодня Ксения Бородина показала, как развлекается на светской тусовке, но при этом невольно попала в неловкую ситуацию.

Телеведущая опубликовала кадры с вечеринки, на которой она появилась в сексуальном ярко-красном платье с очень глубоким декольте. Во время зажигательного танца женщина не рассчитала возможностей своего декольте и сверкнула случайно вывалившимся соском. Внимательные подписчики Бородиной сразу заметили этот казус и поспешили указать на него в комментариях.

Возмущенные фолловеры написали:

"Шарики вывалятся скоро" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Стала Ксюха кстати грудь показывать)", "Сама осуждала за сиси , а теперь у самой до пупка выкаты", "Сосок))", "Откровенно однако", "Что за наряд? Без мужа одичала?"

Подписчики Ксении Бородиной отметили, что будучи замужем, она не позволяла себе таких нарядов, и намекнули, что теперь женщина совсем потеряла стыд. Впрочем, нашлись и такие, кто поддержал брюнетку и заявил, что выглядит она просто сногсшибательно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после развода бывший муж Ксении Бородиной заедет в роскошную квартиру.