"Порция г*** на голову": Бородину предостерегли от дружбы с Собчак

Несколько недель назад Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись после шести лет брака. Поклонников телеведущей до сих пор мучает вопрос об истинных причинах развода, но теперь уже бывшие супруги продолжают молчать. Накануне Собчак встретилась с бывшей коллегой по "Дому-2" на одном из мероприятий и пошутила о том, что именно на ее канале может появиться эксклюзивное интервью, в котором Ксения Бородина расскажет все о своем скандальном разводе.
После этого известная блогерша Лена Миро на своей странице в LiveJournal похвалила журналистку за хватку, но при этом предупредила экс-супругу Омарова, чтобы та хорошо подумала прежде, чем дружить с Собчак и доверять ее такую информацию. Миро отметила, что в каждом своем интервью журналистка очень плохо обходится с собеседником.
"Человек соглашается, искренне верит, что его слова будут услышаны, а в итоге Ксения подставляет гостя, и он уходит, получив порцию говнеца на голову," – высказала свое личное мнение блогерша.
Есть и еще одна причина, по которой Бородиной категорически не стоит говорить об отношениях с экс-супругом. Миро уверена, что как только брюнетка заговорит, свою правду обнародует и ее бывший, и тогда-то на Ксению больше никто и никогда даже не посмотрит.
Появится интервью или нет, пока неизвестно – возможно, это была лишь шутка со стороны журналистки. А что касается дружбы экс-коллег по "Дому-2", то она длится уже много лет. Ранее Ксения Бородина даже вспомнила один постыдный случай из совместного прошлого знаменитых подруг.
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