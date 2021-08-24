"Никогда не любил Ольгу и испытывал отвращение": экс-бойфренда Бузовой уличили во лжи

Физиогномист Светлана Филатова изучила интервью блогера и рэп-исполнителя Давида Манукяна (DAVA) и пришла к выводу: он врал о своих чувствах к телеведущей Ольге Бузовой.

В своих интервью Давид Манукян неоднократно говорил о теплых чувствах к Ольге Бузовой. Якобы уже на третьем месяце романтических отношений блогер предложил телеведущей выйти замуж. Также парень рассказывал о том, как ухаживал за поп-дивой. Мол, он тратил много денег на подарки и походы в рестораны.

Светлана Филатова уверена, что Давид говорил правду. Наблюдая за мимикой, жестами и интонацией во время его "признаний", физиогномист заключила: блогер "никогда не любил Ольгу и испытывал к ней отвращение". По мнению эксперта, в отношениях с Бузовой Манукяна заботила только собственная раскрутка.

Также Филатова склоняется к тому, что Давид на самом деле мог поднять руку на Ольгу. Физиогномист заметила: блогер слишком быстро ответил на вопрос об этом, а значит, ответ был заготовлен. Его ложь о побоях выдала рука, потянувшаяся к лицу. Так Манукян хотел спрятать от публики свои настоящие эмоции.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в январе 2021 года после полутора лет отношений. Говоря о причинах разрыва, телеведущая заявила, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку и изменял.