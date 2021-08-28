Яна Рудковская решила поставить жирную точку: У меня плоская грудь – это сильно!

Накануне продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко читали комментарии, которые пользователи оставляют под их публикациями в соцсетях. Рассуждения некоторых интернет-обитателей супругов рассмешили и удивили.
Рудковская опубликовала видео с курорта. В кадре она прогуливается вдоль морского берега в купальнике. Ролик вызвал резонанс. По словам Яны, на нее обрушился шквал упреков. Пользователи Сети критиковали продюсера за слишком крупные бедра, тощие ноги и отсутствие груди.
"Широкие бедра (у меня они 90 см), тонкие ноги — это я как-нибудь переживу, но, ребята, написать, что у меня плоская грудь — это, конечно, сильно! Всю жизнь мечтала иметь маленькую, но не сложилось!" – поделилась Яна в личном инстаграм-аккаунте.
Судя по всему, Рудковскую замечания интернет-бездельников немного обидели. Знаменитость обещала в скором времени раскрыть всю правду о себе и своем теле.
"От длины ног, роста, до размера груди в прямом эфире все вместе, чтобы уже наконец-то развеять мифы и поставить жирную точку по всем этим вопросам", – обещала Яна Рудковская.
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