Рудковская в купальнике вызвала оторопь: Какие волосатые ноги

Жена Евгения Плющенко является мамой четверых сыновей. Старшие сыновья продюсера очень редко появляются в ее инстаграм-аккаунте, поэтому подписчики блондинки знают их довольно плохо. Сегодня Яна Рудковская решила исправить эту ситуацию и опубликовала кадры, на которых она запечатлена со своим 19-летний наследником Николаем.
На свежих снимках блондинка, облаченная в голубой купальник, отдыхает со своим взрослым сыном на борту белоснежной яхты. Женщина и молодой человек нежно обнимают друг друга и выглядят почти как ровесники.
Подписчики Яны Рудковской стали бурно обсуждать свежие фото. Многие отметили, что Николай сильно возмужал и вырос настоящим красавцем. При этом повышенное внимание публики привлекли ноги молодого человека, которые попали на первый план одного из снимков. Фолловеры отметили, что ноги Николая очень похожи на мамины. Не обошлось и без злобных шуток.
"Ноги!! Мамины ))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Такие же волосатые", "Зачем ноги сыну то вытягивать фотошопом???", "Фу, какие волосатые," – написали оторопевшие пользователи.
Яна Рудковская не стала реагировать на критику: судя по всему, блондинка гордится всеми своими наследниками и не имеет никаких претензий к их внешности.
- Ранее "Дни.ру" писали о том, что сама Яна Рудковская растянула ноги до неприличия.
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