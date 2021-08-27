Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
партнеры
Пятница
27 августа
Лента новостей
15:44
"Серая хмарь": Ваенга на яхте оголила сочные ляжки
15:42
Рудковская в купальнике вызвала оторопь: Какие волосатые ноги
15:42
Брать в жены отказался: Пересильд подтвердила расставание с Учителем
15:18
Лукашенко о пережитом страхе: Трещит это все над тобой
14:47
Молодая жена Петросяна пожаловалась на наглую ложь
14:46
Звезда "Кухни" Богатырев о желании ударить своего ребенка: Проявление слабости
14:31
Поплавская готовится бежать из дома: Меня травят!
14:25
Простившая измену Королева заговорила о предательстве мужа
14:22
После испражнений под окнами Волочкова озвучила прайс на попадание в свои трусы
13:57
В Сеть попал снимок обнажившейся 45-летней Захаровой: Уподобилась голопопым
13:55
Россиянка пробила мужу голову тарелкой из-за ревности
13:51
Садальский высказался о родстве с Удовиченко
13:49
"Я сразу понял, что это вербовка": звезда "Секретных материалов" оказалась в лапах сектантов
13:45
Жириновский предложил уравнять отцов и матерей в правах
13:38
Унизившая тиктокершу Долина превратилась в подростка: Ваше время закончилось!
13:16
Москвичам пообещали июльскую погоду в начале осени
13:11
В Германии развешивают плакаты с Калининградской областью в составе страны
12:47
Звезду сериала "Шерлок в России" избили у метро
12:40
Выпивка, побои мужа, слава и забвение: трудный путь актрисы Овчинниковой
12:29
Заплакавший на параде Зеленский объяснился перед украинцами
12:11
Польская актриса раскрыла некрасивые подробности жизни с Краско: Слушала, как кричит на любовницу
12:06
В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки
11:52
"Льются потоки дерьма": Ахеджакова взвыла из-за травли
11:47
В России хотят отменить МРОТ
11:42
Невзоров предрек Лукашенко судьбу казненных Чаушеску и Хусейна: Поймет, что эти ребята легко отделались
11:05
В скандале с Дрожжиной и Цивиным всплыл мертвец
10:58
Отдала в полтора года: Акиньшина рассказала о воспитании детей
10:17
Больного раком Юдашкина застукали за ласками с молодой моделью
10:09
Орбакайте раскрыла секрет кардинального похудения Пугачевой
09:59
"Намылю рожу!": от Буйнова потребовали показать шрамы от пластики на лице
09:59
Кому положены новые выплаты и пособия с 1 сентября 2021 года
09:56
Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге: не менее двух человек сгорели заживо
09:36
Переделанная дочь Успенской возбудила россиян торчащими сосками
08:58
Эксперт Бортник: рейтинг Зеленского падает, и парад не добавит ему баллов
08:57
В Рособрнадзоре сообщили о планах изменить ЕГЭ по всем предметам
08:46
"Это было ужасно мерзко": экс-солистка группы "Тату" рассказала об изнасиловании
06:17
К чему снятся волки
04:37
День Михея Тиховея: народные приметы на 27 августа
02:10
"Порция г*** на голову": Бородину предостерегли от дружбы с Собчак
00:27
Любимые женщины Александра Лукашенко
22:00
Любитель порезвиться с пенсионерками Шаляпин женил на себе канадскую миллионершу
21:52
На Украине наехали на Меркель: Сама выполняй Минские соглашения
21:39
В аэропорту Кабула прогремели взрывы: есть раненые и погибшие
21:17
Изнурительная работа и дискомфорт: что ждет принявшую монашеский постриг народную артистку
21:05
В Тюмени в подвале жилого дома обнаружили тело ребенка
20:49
СК проводит проверку после отравления детей в лагере в Истре
20:35
Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
19:49
Порвавший с Малиновским Лазарев сблизился со звездой
19:45
Морщинистое лицо и обвисшая грудь: грезящая о рюмке Буланова рассказала о пластической операции
19:18
Дебют для всех: объявлены имена наставников шоу "Голос 60+"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Работяга-строитель спустил на Макееву все деньги и плюнул на родных детей
Пригожин влез в грязные разборки Соседова с Пугачевой: Это скотство
Известный режиссер вогнал Бузовой нож в спину: Человек-фрик
"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Насильственные действия: Раскрыты шокирующие подробности смерти Легкоступовой
Пугачева без парика шокировала россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Рудковская в купальнике вызвала оторопь: Какие волосатые ноги

Рудковская в купальнике вызвала оторопь: Какие волосатые ноги

Яна Рудковская показала поклонникам, как она вместе со старшим сыном отдыхает на яхте.
прочитано 334 раза

Жена Евгения Плющенко является мамой четверых сыновей. Старшие сыновья продюсера очень редко появляются в ее инстаграм-аккаунте, поэтому подписчики блондинки знают их довольно плохо. Сегодня Яна Рудковская решила исправить эту ситуацию и опубликовала кадры, на которых она запечатлена со своим 19-летний наследником Николаем.

ПО ТЕМЕ

Оплеванная Рудковская растянула ноги до неприличия

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

На свежих снимках блондинка, облаченная в голубой купальник, отдыхает со своим взрослым сыном на борту белоснежной яхты. Женщина и молодой человек нежно обнимают друг друга и выглядят почти как ровесники.

Подписчики Яны Рудковской стали бурно обсуждать свежие фото. Многие отметили, что Николай сильно возмужал и вырос настоящим красавцем. При этом повышенное внимание публики привлекли ноги молодого человека, которые попали на первый план одного из снимков. Фолловеры отметили, что ноги Николая очень похожи на мамины. Не обошлось и без злобных шуток.

"Ноги!! Мамины ))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Такие же волосатые", "Зачем ноги сыну то вытягивать фотошопом???", "Фу, какие волосатые," – написали оторопевшие пользователи.

Яна Рудковская не стала реагировать на критику: судя по всему, блондинка гордится всеми своими наследниками и не имеет никаких претензий к их внешности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 15:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Снова мама: 46-летняя модница Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Я сразу понял, что это вербовка": звезда "Секретных материалов" оказалась в лапах сектантов

Артист потерял друга из-за религиозного учения
Шоу-бизнес

"Намылю рожу!": от Буйнова потребовали показать шрамы от пластики на лице

Певец откровенно о подтяжке
Шоу-бизнес

Орбакайте раскрыла секрет кардинального похудения Пугачевой

Что случилось с Примадонной

Шоу-бизнес

"Это было ужасно мерзко": экс-солистка группы "Тату" рассказала об изнасиловании

Лене Катиной пришлось работать с психологом

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки
Больше 19,6 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
Инфекционист о четвертой волне коронавируса в России: К ней мы подойдем с "хвостом"
Врач перечислила самые тяжелые последствия коронавируса

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек
В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке
Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+