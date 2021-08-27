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Шоу-бизнес
Молодожену Моргенштерну рекомендовали дать деру от невесты: Не должны переплетаться

Молодожену Моргенштерну рекомендовали дать деру от невесты: Не должны переплетаться

Свадьба Алишера Моргенштерна и его невесты Дилары обещает быть одним из самых ярких событий лета.
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Возлюбленная рэпера, с которой он встречается уже второй год, сама сделала ему предложение. Музыкант ответил согласием, и теперь пара готовится сочетать себя узами брака. Торжественное событие запланировано на последний день лета. Однако Яна Рудковская считает, что Алишеру Моргенштерну нужно еще хорошенько подумать прежде, чем решаться на такой шаг.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Опытная блондинка хорошо относится к молодому исполнителю и не хочет, чтобы он и его избранница повторили судьбу Ивлеевой и Элджея, которые недавно развелись. По мнению продюсера, слишком короткие отношения до свадьбы привели пару к скорому разводу.

"Шоу-бизнес не должен влиять на семейные отношения. Они не должны переплетаться," – подчеркнула знаменитость.

В комментарии "Собеседнику" продюсер заявила, что она на месте Алишера сбежала бы прямо из-под венца. Рудковская подозревает, что исполнитель вполне может такое провернуть и выглядеть это будет прекрасно.

Впрочем, сам Алишер Моргенштерн, возможно, и не намерен никуда бежать: в одном из интервью он признался, что уже хочет семью и планирует завести много детей.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Алишер Моргенштерн решил подраться с известным бойцом за 20 рублей.

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Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 августа 2021, 22:04 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

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