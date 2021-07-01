Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Четверг
1 июля
Лента новостей
14:31
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
14:29
У жительницы Подмосковья нашли 300 граммов наркотика
14:21
В Ногинске из-за обрушения стены погиб человек
14:18
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" отправится в тюрьму за привлечение секс-рабынь в секту
14:06
Истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов
13:58
"С сексом завязано": 50-летняя Цой рассказала о потере полового влечения после коронавируса
13:46
Что сказали о Прямой линии Путина французы, американцы и британцы: комментарии простых граждан
13:44
Экономист Головачев сообщил о зашедшей в тупик Украине: Прямая вина Зеленского
13:35
Россиян ждет рост цен на молоко
13:28
"Сама как палка": народ в ужасе от вида отощавшей Волочковой
13:18
"Рыдала в трубку час, он наслаждался": находящаяся в "рабстве" Спирс с треском провалилась
13:17
СМИ: Дзюба заинтересовал турецкий футбольный клуб
12:41
"Ежедневное самоунижение": экономист Муратов назвал Зеленского марионеткой
12:35
Россиянка убила мужа на почве его плохого отношения к пасынку
12:27
"Любовь навсегда": подруга подставила Филиппа Киркорова
12:21
"Портит себя": сверкнувшая трусами солистка Little Big вызвала отторжение
11:58
В Братске школьница убила знакомого ножом из-за оскорбления
11:45
Родившая Паулина Андреева шокировала изменениями во внешности
11:39
Зеленский: Россияне и украинцы не один народ
11:34
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки превысило 23 тысячи
11:26
"Просил предотвратить беременность": тяжелобольная экс-супруга раскрыла причину расставания Аршавина с Барановской
11:08
"Мы работаем с ребятами, которые целятся на весь мир": 20-летний студент рассказал о пути к успеху
10:35
Москву ждет новый пик заболеваемости COVID-19 – подробности
10:29
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
10:11
Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми
10:04
Boeing повредил корпус при посадке в Якутстке
09:50
"Фрики побеждают!": Пригожин о похабной обнаженке и геях в шоу-бизнесе
09:41
"Одному лучше": экс-домработница вывалила интимные тайны Киркорова на всю страну
09:28
Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы
09:25
"Крысы и подонки": Цепкало предложил бизнесменам скинуться на арест Лукашенко
09:02
Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим
08:59
В Махачкале из-за взрыва в частном доме пострадали 3 человека
08:59
"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной
08:25
При столкновении иномарки и "Газели" под Ростовом погибли 5 человек
08:20
Народный артист Гуськов: При Украине Крым стал помойкой
06:10
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь
04:07
Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком
02:02
"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото
23:57
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная
22:47
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса
22:05
Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова
21:17
Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности
20:37
Рост цен в России установил шестилетний рекорд
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: www.instagram.com/morgen_shtern Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

Моргенштерн начал изумлять публику несколько лет назад и останавливаться, видимо, не собирается. К исполнителю практически невозможно относиться нейтрально: его либо любят, либо нет.
прочитано 102 раза

Эпатажный певец вызывает невероятное количество эмоций у публики. Он, кажется, не стесняется совсем ничего. Не так давно практически голый Моргенштерн появился на премии "Муз-ТВ" в обрезанном по грудь классическом костюме и на инвалидной коляске. Что именно хотел сказать этим артист – известно лишь ему одному, но тогда же он учинил и очередной скандал.

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Все дело в том, что заветную статуэтку он так и не забрал, а уступил Артуру Пирожкову. Терпеть подобное Моргенштерн не стал и тут же открыто заявил о том, что голосование было нечестным. Он предложил публике выбрать здесь и сейчас, кто из них лучше, но его перебила Ксения Собчак. Она отметила, что здесь и сейчас артиста стоит лишь проверить на наркотики.Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Позднее музыкант заявил, что благодарен шоу за то, что не победил. По его словам, так пиар получился более качественным, иначе было бы менее интересно. Так или иначе, сейчас в жизни исполнителя наступило время перемен. Скоро нас ожидает громкая свадьба.

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Недавно девушка артиста сделала ему предложение. Правда сама Дилара позднее заявила, что об этом попросил ее сам жених, но разбираться никто не стал. Многие поклонники уже вовсю гадают, увидит ли широкая публика голого Моргенштерна еще и на церемонии, ведь стремление певца к раздеванию просто не имеет границ. Недавно он, например, сделал это перед родителями возлюбленной.

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Артист решил, что стесняться ему нечего и решил попариться перед будущим тестем и тещей. Для этого он разделся и лег неподалеку от них. Артиста били веником, а будущие родственники сидели рядом за столом, прикрывая лицо руками.

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Эпатажный Моргенштерн на этом не закончил. На одном из последних видео он разделся в очередной раз и остался в одних леопардовых трусах. Артист заявил, что счастлив и принялся поливать себя и гостиничный номер дорогим шампанским, извиняясь перед горничной. Все завершилось тем, что певец разбросал долларовые купюры по полу, заявив, что собирать деньги уборщице понравится.

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Сейчас Моргенштерн активно отдыхает вместе с невестой и публикует различные видео. На кадрах его носят на руках, а он выглядит крайне удовлетворенным жизнью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Автор: 1 июля 2021, 14:31

комментарии

Ответить:

Бузова
Пожаловаться Ответить
Ух ты! Слюни потекли! Молодец!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

В партии "Новые люди" считают, что малоэтажное строительство станет новой "российской мечтой"

Свое мнение высказал Валентин Игнатьев

Общество

"Мы работаем с ребятами, которые целятся на весь мир": 20-летний студент рассказал о пути к успеху

Николай Персиянов ставит перед собой большие цели
Шоу-бизнес

Родившая Паулина Андреева шокировала изменениями во внешности

Артистку сразу не узнать
Шоу-бизнес

"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной

Что случилось в звездной семье

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+