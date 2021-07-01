Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

Моргенштерн начал изумлять публику несколько лет назад и останавливаться, видимо, не собирается. К исполнителю практически невозможно относиться нейтрально: его либо любят, либо нет.

Эпатажный певец вызывает невероятное количество эмоций у публики. Он, кажется, не стесняется совсем ничего. Не так давно практически голый Моргенштерн появился на премии "Муз-ТВ" в обрезанном по грудь классическом костюме и на инвалидной коляске. Что именно хотел сказать этим артист – известно лишь ему одному, но тогда же он учинил и очередной скандал.

Все дело в том, что заветную статуэтку он так и не забрал, а уступил Артуру Пирожкову. Терпеть подобное Моргенштерн не стал и тут же открыто заявил о том, что голосование было нечестным. Он предложил публике выбрать здесь и сейчас, кто из них лучше, но его перебила Ксения Собчак. Она отметила, что здесь и сейчас артиста стоит лишь проверить на наркотики.

Позднее музыкант заявил, что благодарен шоу за то, что не победил. По его словам, так пиар получился более качественным, иначе было бы менее интересно. Так или иначе, сейчас в жизни исполнителя наступило время перемен. Скоро нас ожидает громкая свадьба.

Недавно девушка артиста сделала ему предложение. Правда сама Дилара позднее заявила, что об этом попросил ее сам жених, но разбираться никто не стал. Многие поклонники уже вовсю гадают, увидит ли широкая публика голого Моргенштерна еще и на церемонии, ведь стремление певца к раздеванию просто не имеет границ. Недавно он, например, сделал это перед родителями возлюбленной.

Артист решил, что стесняться ему нечего и решил попариться перед будущим тестем и тещей. Для этого он разделся и лег неподалеку от них. Артиста били веником, а будущие родственники сидели рядом за столом, прикрывая лицо руками.

Эпатажный Моргенштерн на этом не закончил. На одном из последних видео он разделся в очередной раз и остался в одних леопардовых трусах. Артист заявил, что счастлив и принялся поливать себя и гостиничный номер дорогим шампанским, извиняясь перед горничной. Все завершилось тем, что певец разбросал долларовые купюры по полу, заявив, что собирать деньги уборщице понравится.

Сейчас Моргенштерн активно отдыхает вместе с невестой и публикует различные видео. На кадрах его носят на руках, а он выглядит крайне удовлетворенным жизнью.