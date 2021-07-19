Голый Моргенштерн решил подраться с известным бойцом за 20 рублей

Популярный рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, удивил фанатов свежим фото.

В кадре Моргенштерн предстал практически голым. Во всяком случае, из одежды на видимой части тела ничего не было. Исполнитель радостно сообщил поклонникам, что подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA.

Директор компании Анатолий Сульянов в своем "Инстаграм" уже предложил подписчикам придумать варианты соперников для голого Моргенштерна, пишет URA.Ru. Также он опубликовал видео, на кадрах которого обсуждает сумму, за которую рэпер войдет в октагон. Директор предложил 20 миллионов долларов.

На снимке голый Моргенштерн выглядел довольным и счастливым. Он заявил, что готов подраться и за 20 рублей.

Ранее Алишер Валеев (настоящее имя исполнителя – прим. ред.) говорил, что готов сразиться с бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко.

Стоит отметить, что этим летом был запущен новый проект — HFC MMA (Хардкор ММА), где бойцы дерутся по классическим правилам смешанных единоборств. У двух проектов Сульянова в общей сложности 2,1 миллиона подписчиков на "Ютуб".

ранее "Дни.ру" сообщали, что Моргенштерн отправился в отпуск вместе с невестой и ее родственниками. В самолете он вдруг захотел попариться с вениками, неожиданно для окружающих разделся и лег рядом со столом, где ужинала возлюбленная с родителями. Кадры с голым Моргенштерном появились в Сети.