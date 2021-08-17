"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой

Артист жестоко высмеял спутника Марии Максаковой, с которым она появилась на публике.

Станислав Садальский знаменит не только своими ролями в театре и кино, но и довольно острым языком. В частности, нередко от него достается оперной диве. В этот раз актер прошелся по мужчине, с которым Мария Максакова вышла в свет.

Артист раскритиковал недавний снимок звезды в соцсети. На фото мужчина предстал с веером в руках. По мнению Станислава Садальского, представителя сильного пола такой аксессуар не красит.

Актер спросил у фолловеров, может ли мужчина появляться на публике с веером. И тут же сам дал ответ: может, только если он султан. По его мнению, такому человеку положены "негры" и личный "гарем". Также Станислав Садальский добавил бы к облику спутника Марии Максаковой "павлиньи перья".

Поклонники на сей раз не оценили иронию артиста, призвав его быть более снисходительным. Они отметили, что Станислав Садальский слишком строг к исполнительнице и ее окружению. Некоторых россиян даже смутило, что актера так волнует личность Марии Максаковой, ведь он слишком часто над ней смеется.

Напомним, конфликт актера и оперной певицы развивается давно. Станислава Садальского бесит то, что артистка плохо высказывается в адрес своей матери Людмилы Максаковой.