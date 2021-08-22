Садальский лишился крупной суммы из-за похода в бассейн

Станислав Садальский старается держать себя в форме, недавно артист записался в фитнес-центр.

Актер активно ведет свою страницу в "Инстаграм" и регулярно делится с подписчиками новостями из своей жизни и мнениями по разным поводам. Актер опубликовал фото в зеркало раздевалки бассейна "Чайка", пошутив в подписи, что сбросил там 62 тысячи рублей. Поклонники поддержали Садальского, отметив, что тренировки идут ему на пользу. Несмотря на 70-летний возраст, Станислав Юрьевич сохраняет неплохую физическую форму. "Главное чтоб на пользу! Здоровья Вам, Станислав Юрьевич", "Станислав! выглядите бомбически, так держать", "Ему позволительно. Успешный и очень талантливый. Успехов и удачи Вам", "Вы похудели. И сразу на вид моложе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали подписчики.

На днях Садальский порадовал подписчиков забавной историей из прошлого. Он рассказал, что мачеха Анжелики Варум училась в одном классе с его братом. А потом рассказал о чудодейственном массаже ногами, подкрепив полезный совет фото, где молодая Варум стоит на его голой спине.

Ранее Станислав Садальский признавался в чувствах Мирославе Карпович. Народный артист считает звезду "Папиных дочек" одной из лучших актрис современности и открыто заявляет об этом в своем блоге. Он как-то говорил, что нынешнему молодому человеку, Павлу Прилучному, очень повезло с Мирославой, потому что "она просто изумительная".