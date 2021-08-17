"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой

Роман эпатажного шоумена Гогена Солнцева и его пожилой возлюбленной Екатерины Терешкович длится уже пять лет.

О непростых отношениях скандальной пары наслышана уже почти вся страна. Возлюбленные часто появляются в телешоу и рассказывают о новых перипетиях в своем романе, а зрители гадают, как будут развиваться события дальше. Сегодня яркая пара отмечает важную дату – пятилетие со дня знакомства. По этому случаю Гоген Солнцев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте праздничное фото с супругой.

Под снимком со страстным поцелуем шоумен рассказал, что пять лет назад он познакомился к женщиной, которая изменила всю его жизнь. Праздничный пост Гоген также сопроводил поздравительными стихами от своей подруги, в которых говорится о том, что у супругов одна душа на двоих и они вместе навеки.

Многие подписчики Солнцева скептически отнеслись к столь важному событию для шоумена. Люди отметили, что супруги хорошие актеры, раз заставили всех поверить в свою историю, но этот долгоиграющий сериал уже стал скучен для аудитории, пора что-то менять или хотя бы влить свежую струю в отношения.

Фолловеры написали в комментариях:

"Не так страшно стать дедушкой как спать с бабушкой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Она живая вообще?", "Уже не интересно!", "Стихи огонь, а Катька ппц. Ужас просто. Спроси у Пугачевой совет", "Пример внукам – любите своих бабушек".

Многих подписчиков смутил вид престарелой Терешкович, облачившейся в пышное платье и белокурый парик. Ненатуральные образы супругов заставили публику в очередной раз усомниться в истинности их чувств.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что приревновавшая жена избила засмотревшегося на другую Гогена Солнцева.