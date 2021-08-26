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Шоу-бизнес
"Сильно отличаются": отношения принцев Гарри и Уильяма внезапно изменились

"Сильно отличаются": отношения принцев Гарри и Уильяма внезапно изменились

Долгое время отношения принцев Гарри и Уильяма были напряженными, но сейчас все по-другому.
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Королевский эксперт Стюарт Пирс рассказал, что принцы Гарри и Уильям неожиданно помирились и с недавних пор общаются по видеосвязи. Их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон также налаживают отношения. По словам эксперта, все четверо стали очень близки, хоть и "сильно отличаются" друг от друга мировоззрениями.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Пирс предположил, что беседы Уильям, Кейт, Гарри и Меган являются неформальными. Мол, герцог и герцогиня Кембриджские общаются с родственниками во время подготовки к ужину. "Что примечательно, все они полностью уважают друг друга", – сказал королевский эксперт.

Напомним, отношения Гарри и Уильяма испортились, когда первый вместе со своей женой переехал в Калифорнию, отказавшись от королевских обязанностей. Тем не менее братья поддерживали связь с Лондоном. Настоящий скандал в королевской семье произошел из-за интервью Гарри и Меган телеведущей Опре Уинфри.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета II решила радикально разобраться с принцем Гарри и Меган Маркл. Королева наняла адвокатов после того, как герцог и герцогиня Сассекские пообщались с Опрой Уинфри и сделали громкие заявления о монаршей семье.

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Фото: Justin Tallis / Pool / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 12:56 Источник: USMagazine ✓ Надежный источник
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