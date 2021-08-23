Елизавета II решила радикально разобраться с Меган Маркл и принцем Гарри

Несколько месяцев назад мир увидел интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором пара рассказала о сложных отношениях с Королевской семьей. Елизавете II надоело терпеть, она решила предпринять меры.

Весной 2020 года американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у членов Королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл. Видео получилось скандальным и его на протяжении долгого времени обсуждал весь мир.

Жена принца объявила семью мужа в расизме и плохом отношении к себе. Мать двоих детей заявила, что ее ужасно приняли, а позже начали унижать.

Королева долго терпела выходки внука и его жены и решила нанять адвокатов, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Елизавета II надеется, что молодая семья одумается и перестанет нападать на своих родственников.

"Королеве и ее семье уже достаточно атак!" – сообщил источник, приближенный к Королеве и ее семье.

Также он заявил, что у всего есть предел. Многие понимают, что уже достаточно разогревать конфликт, пришло время наладить отношения.

Достанется не только принцу и Меган, но и компании Penguin Random House, которая сообщила, что хочет показать свету мемуары принца Гарри. Семья переживает, что это может стать причиной нового конфликта.

"Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган" – сообщил инсайдер.

Колин Кэмпбелл высказала свою точку зрения по поводу этой ситуации. Она уверенна, что Меган неправильно поняла принцессу Анну и сильно перековеркала ее слова. Принцесса лишь сказала, что ее брак с принцем Гарри и рождение детей может стать проблемой, так как актриса не может оценить ценность и важность института короны. Маркл же интерпретировала все так, как ей было выгодно.