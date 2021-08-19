Принц Уильям и Кейт Миддлтон заставили народ рыдать: Тяжелые времена

Недавно в "Твиттере" появилось трогательное послание от Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма. Поклонники не смогли сдержать слез.

Члены королевской семьи поблагодарили всех тех, кто были рядом в непростой период их жизни, писали письма и всячески их поддерживали. Под "тяжелыми временами" они имели в виду период, который берет начало с главной трагедии семьи за последнее время, смерти принца Филиппа. Прошло уже около четырех месяцев, но полностью оправиться не смог никто.

"Спасибо за ваши слова", – указали Кейт Миддлтон и ее супруг. Принц Уильям подчеркнул, что они с женой оба тяжело переживают событие, так как принц Филипп был крайне добр и к его избраннице. Чудовищное событие сильно затронуло и правнуков, которые никогда не смогут забыть часы, проведенные вместе с прадедом. Он любил сам управлять конной повозкой и иногда брал малышей с собой, а они с радостью ждали этого момента.

Напомним, принц Филипп ушел из жизни девятого апреля. Он не дожил совсем немного до своего 100-летнего юбилея. Спустя шесть дней состоялись его похороны в Виндзоре. Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, мероприятие получилось достаточно скромным и семейным.

Похороны посетили около 30 членов королевской семьи. Среди присутствующих оказался и принц Гарри, которого многие не ожидали увидеть. Его супруга, Меган Маркл, проигнорировала мероприятие, так как была беременна. Младший брат принца Уильяма немного побеседовал с ним и его женой, а после отправился в США к супруге.

