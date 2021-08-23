Киркоров влез в разборки с Зеленским после грязной подставы

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним во время работы с Владимиром Зеленским.

Народный артист России Филипп Киркоров около десяти лет назад принимал участие в съемках российско-украинской трилогии "Любовь в большом городе". Одним из сценаристов ленты стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который тогда работал в шоу-бизнесе.

Неприятный инцидент случился во время написания для фильма главного саундтрека. В первых двух сериях треками были композиции, которые написал Игорь Крутой и Игорь Николаев, а спел их Филипп Киркоров.

Сценаристам понравилось исполнение песни, и они решили позвать Киркорова сотрудничать в продолжении картины. Когда начались съемки третьей части трилогии, снова созвали Крутого, Николаева и Киркорова.

Режиссеру понравился этот тандем и то, что получается на выходе. Сценаристом выступал Владимир Зеленский. Как выяснилось позже, на выходе в картине произошли некие изменения, о которых звездам не сообщили.

На премьеру в кинотеатре "Октябрь" были приглашены друзья Филиппа Киркорова, и он ждал, когда же ему дадут слово. Но этого не произошло. Более того, не услышал он в фильме и своей песни, что вообще шокировало артиста.

"Я понимаю, что "кидок" уже начался тогда от Зеленского – большой привет ему. "Кидок" произошел по странному случаю, какая-то госпожа… Тумбарова или Турумбарова, каким-то образом эта мадам, наверное, проинвестировала полфильма или ее кто-то там проинвестировал за нее, и волшебным образом наша песенка из фильма испарилась", – рассказал Филипп Киркоров.

Артист обиделся на шоумена и не разговаривал с ним очень долгое время. Также ему было неудобно перед своими коллегами – Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Позже артистам сообщили, что песня все-таки была в фильме. Она звучала в эпизоде на заднем фоне.

Напомним, недавно на Украине включили Филиппа Киркорова в список нежелательных для посещения страны лиц.