Оплеванная Рудковская растянула ноги до неприличия

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала чересчур отретушированные фотографии.

Яна Рудковская активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. Часто продюсер получает негатив от поклонников за излишне отретушированные фото, но это Яну не смущает. Ведь недавно она побывала на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи, и все воочию убедились, что Рудковская неотразима даже без фотошопа.

На днях продюсер выложила в своем микроблоге свежее фото, на котором предстала с безумно длинными ногами. Поклонники посчитали, что Рудковская переборщила с фоторедакторами и сделала свое тело неестественным и непропорциональным.

На фото Рудковская предстала у самолета и на лестнице, демонстрируя брендовые вещи и свои "бесконечные" ноги.

Продюсер оставила без комментариев брызжущих ядом подписчиков. Впрочем, со стороны это уже выглядит как игра в одни ворота и даже попахивает сюрреализмом. Кажется, Яна намеренно дразнит своих хейтеров, выдавая им гиперболизированный контент.



Ранее 46-летняя Яна Рудковская оказалась оплевана известным журналистом и блогером Стасом Садальским. Он попытался высмеять ее и выложил в своем "Инстаграм" неудачный стоп-кадр, на котором у Яны был виден круглый дряблый живот. Фанаты пристыдили его за то, что он так нелепо выставил на посмешище красивую женщину.