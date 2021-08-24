"Лобода? Ковальчук? Савельева?": Билана сняли в бассейне с полуголой красоткой

Дима Билан заинтриговал фанатов интимным фото с красивой девушкой.

39-летний российский певец Дима Билан сейчас вместе со всем отечественным бомондом находится в Сочи на музыкальном фестивале "Новая волна". На днях у артиста состоялся на площадке фестиваля творческий вечер, на котором артисты исполняли его композиции. Многие песни получились оригинальными в зазвучали по-новому.

Самой неожиданной гостьей вечера стала поющая ведущая Ольга Бузова, которая исполнила вместе с Димой Биланом песню "Пьяная любовь". После выступления пара продолжила мило общаться на вечеринке в стиле 90-х, устроенной Яной Рудковской.

После того, как кадры общения Билана и Бузовой попали в Сеть, многие подумали, что это может получить продолжение, ведь телеведущая страстно прижималась к нему и обнимала.

Однако Дима Билан одним снимком развеял все слухи. Он опубликовал в своем "Инстаграм" фото, на котором предстал в бассейне рядом с белокурой красоткой в черном маленьком купальнике.

"Лобода? Ковальчук? Савельева?" – гадали фанаты.

Кто-то даже предположил, что артист так пытается отвести внимание от романа с Пелагеей, в котором его тоже подозревают. Но правда осталась за кулисами. Кто же эта таинственная незнакомка, Билан так и не рассказал. Но точно понятно, что это не Бузова.