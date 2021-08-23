"Жесть": под юбкой сверкнувшей панталонами Рудковской разглядели мужское достоинство

Вся светская хроника пестрит яркими фотографиями идеальных тел и лиц российских звезд – в Сочи состоялся музыкальный фестиваль "Новая волна".
Стас Садальский решил показать народу другую сторону медали, намекнув, что не такой уж и идеальный цвет российского шоу-бизнеса.
В своем "Инстаграм" Садальский опубликовал фотографию продюсера Яны Рудковской, которая позировала перед камерами и в какой-то момент сделала широкий шаг. В это время ее золотистое платье широко распахнулось, и поклонникам открылся ужасающий вид. Судя по всему, это был стоп-кадр какого-то видео.
На фото, опубликованном Садальским, поклонники заметили выпирающий живот 46-летней Яны Рудковской, который был туго утянут то ли шортами, то ли панталонами. При этом некоторые даже разглядели там нечто другое.
"Памперс спереди выпирает??"; "Свободу жирным лобкам"; "Деревня дремучая из этой женщины не уехала"; "Это не животик, это, похоже, совсем другой член тела, просто, видимо, она это Ян Рудковский"; "Жесть", – написали фанаты.
Сам Стас Садальский, судя по всему, такого эффекта и ожидал. Он назвал увиденное "бездной вкуса" и добавил, что Яна Рудковская добила всех своим платьем.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Личная дистанция