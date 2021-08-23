Разбивший голову Гаркалин вышел на связь

Несколько дней назад 67-летний Валерий Гаркалин был экстренно госпитализирован.

Народный артист попал в НИИ Склифосовского с травмой головы после отдыха в одном из столичных заведений. Сообщалось, что мужчина случайно упал в баре. Эта новость сильно взволновала фанатов актера, и они принялись гадать, что же именно произошло. То же самое попытались выяснить и журналисты различных изданий. Сегодня, наконец, стало известно, что здоровью Валерия Гаркалина ничего не угрожает, так травма совсем не опасна.

Валерий Борисович вышел на связь с 5-tv.ru и подтвердил, что получил травму головы. При этом актер сообщил, что ничего страшного не случилось, он просто ударился об дверь. Артист подчеркнул, что сейчас у него все в порядке и чувствует он себя хорошо. В свойственной ему шутливой манере актер даже попросил журналистов перестать его перепроверять.

Стоит отметить, что у Валерия Борисовича в прошлом не раз возникали проблемы со здоровьем. Еще в 2008 году у звезды "Шырли-мырли" случился инфаркт, после которого он пережил две клинические смерти. В прошлом году мужчина также попадал в больницу сначала с подозрением на пневмонию, а затем с ушибами головы и резаными ранами.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Валерий Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки в театре.