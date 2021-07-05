Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

Работы Владимира Меньшова входят в золотую коллекцию советских фильмов.



Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Знаменитости не стало 5 июля. Как сообщили в "Мосфильме", кинематографист умер "от последствий коронавирусной инфекции".

Незадолго до кончины Владимира Валентиновича поместили в одну из московских больниц. У кинематографиста диагностировали вирусную пневмонию. Тогда сообщалось, что недуг протекает в легкой форме. К сожалению, организм знаменитости не выдержал столкновения с коварной заразой.

Владимир Меньшов окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, а также аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. Первую роль в кино Владимир Валентинович получил только в 31 год – в короткометражной ленте "Счастливый Кукушкин". Через шесть лет после выхода этой картины на экраны состоялся дебют Меньшова как режиссера – он представил на суд общественности фильм "Розыгрыш". Драма, повествующая о жизни учащихся школы, очень полюбилась зрителям и принесла его создателю престижную государственную премию.

В 1979 году свет увидела еще одна картина Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Историю трех девушек из провинции, покоряющих столицу, полюбили не только в СССР, но и за рубежом. Лента получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Главную роль в ленте "Москва слезам не верит" сыграла актриса Вера Алентова – жена Владимира Меньшова.

Еще одной заметной киноработой Владимира Валентиновича является советская лирическая комедия 1984 года "Любовь и голуби". Через год после премьеры картина с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и Людмилой Гурченко в главных ролях удостоилась премии "Золотая ладья" на Международном кинофестивале в Торремолиносе. "Любовь и голуби" – это по-настоящему народная картина, цитаты из которой давно стали крылатыми.

В 1995 году Владимир Меньшов снял комедию-фарс "Ширли-мырли". Зрители приняли ленту на ура, однако критики встретили ее довольно прохладно. В главных ролях кинематографист снял малоизвестного тогда Валерия Гаркалина и любимую супругу Веру Алентову. Меньшов признавался, что очень хотел сделать фильм о перестройке, отразить на экране обстановку, царившую в распавшейся стране. "Ширли-мырли" – первая работа, которой режиссер заинтересовался после выхода картины "Любовь и голуби".

Фильм 2000 года "Зависть богов" – еще одна резонансная киноработа Владимира Меньшова. Лента разделила общественность на два лагеря – одни хвалили фильм, другие ругали на чем свет стоит. Главная претензия недовольных картиной – откровенные сцены с участием Веры Алентовой. 57-летняя актриса представала перед камерой в чем мать родила.