Гаркалина срочно госпитализировали из-за проблем с головой

Советский и российский актер Валерий Гаркалин на днях был срочно госпитализирован в Московскую больницу. Актер получил травму головы, неудачно упав в заведении в центре столицы.
Актеру придется какое-то время провести под наблюдением врачей. По словам медиков, травма, которую получил Народный артист Российской Федерации, не такая уж серьезная. Диагноз – ушибленная рана головы. Сколько дней звезда проведет в стенах больницы не уточняется.
Как и для многих, для театрального педагога 2020 год получился очень сложными. У знаменитости были проблемы со здоровьем. В начале года герой фильма "Шырли-мырли" оказался в медицинском учреждении из-за подозрения на пневмонию, а через 11 месяцев попал в больницу из-за ушибы головы и резаных ран лица.
Это не первых трудный период в жизни звезды. Он сталкивался с проблемами с сердцем. Так, еще в далеком 2008 году у Валерия Гаркалина случился инфаркт. Все произошло, когда он был на гастролях в городе Клайпеде. Когда актер только восстановился, через несколько месяцев, у него произошел еще один приступ.
И тогда, и сейчас многие поклонники творчества актера переживают за здоровье любимого артиста. Коллеги и фанаты поддерживают Валерия Гаркалина и с нетерпением ждут новых фильмов с его участием.
Напомним, что на счету знаменитости множество ролей. Например, в фильме "Дети напрокат" и сериале "Моя прекрасная няня". Также он неразрывно связан с театром. Гаркалин с 2002 года является руководителем мастерской Факультета эстрады.
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