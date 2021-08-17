"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки

Актер раскритиковал спектакль, основанный на жизни казанского стрелка.

В Центральном академическом театре Российской армии состоялся эскиз спектакля "Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)". Это вызвало в обществе волну негодования.

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Среди недовольных оказался народный артист России Валерий Гаркалин. Он отметил, что ставить спектакль по мотивам такого ужасающего ЧП просто аморально. Ничего общего между Галявиевым и Раскольниковым нет, уверен актер, а сама идея сопоставить этих людей кошмарна.

Актер не стал отрицать, что не смотрел спектакль. Но при этом он уверен, что это не стоит внимания.

"Могу сказать, что это, конечно, кошмар! Что это за игры такие? Ну как это может быть? Я считаю, что это за пределами добра и зла", – сказал "Ридусу" вышедший из себя Гаркалин.



По словам актера, подобные зрелища только делают рейтинг театру и вызывают в обществе шумиху. Актер шокирован тем, что трагедию инсценировали, хотя у родителей погибших детей еще так сильна боль утраты.

Напомним, режиссер новой постановки стал Александр Плотников. Он создал скандальный спектакль к 200-летию со дня рождения российского писателя Федора Достоевского. При этом режиссер отметил, что не отел героизировать убийцу в своем творении.

Напомним, 11 мая 2021 года бывший выпускник образовательного учреждения в Казани открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Ильназа Галявиева задержали сотрудники ФСБ.