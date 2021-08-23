Разочарованный Элджей плюнул в по уши влюбленную Ивлееву: Не беси меня, не ходи за мной

Слухи о разладе в звездной паре возникли еще в конце прошлого года. Долгое время они не получали подтверждения, но пару дней назад теперь уже бывшие супруги все же афишировали свой развод, что стало настоящим ударом для фанатов.
Пара не рассказала, какая именно кошка между ними пробежала, поэтому фанаты оказались вынуждены вновь строить догадки. Веские основания для различных домыслов дала новая песня Элджея, о выходе которой он объявил пару дней назад в своем инстаграм-аккаунте. Фолловеры рэпера сразу восприняли трек как честный рассказ о его отношениях с Настей Ивлеевой.
В композиции "Она тебя любит", записанной в коллаборации со Славой Марлоу, Элджей подробно описывает детали расставания – об этом сообщил 5-tv.ru. Судя по тексту песни, избранница музыканта сильно изменилась с момента их первой встречи. Она первая "навсегда сожгла мосты", но при этом, будучи влюбленной, до последнего продолжала бороться за семью. Сам же Элджей разочаровался в отношениях и уже полностью остыл.
"Не беси меня, не ходи за мной," – заявляет исполнитель в новом треке.
Возможно, в жизни все было совсем не так, но многие поклонники убеждены, что эти слова и есть настоящая исповедь Элджея и с помощью творчества он просто плюнул в экс-возлюбленную.
Ранее Настя Ивлеева отчасти подтвердила эти домыслы, заявив, что до сих пор сильно любит бывшего мужа.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Личная дистанция