"До сих пор сильно люблю": Ивлеева впервые о разводе с Элджеем

Настя Ивлеева официально подтвердила информацию о разводе с Элджеем.

Слухи о разладе звездной пары появились еще в конце прошлого года. Намек на развод появился в июле, когда рэпер выпустил трек, в котором звучат строчки "нам стало скучно, больше неинтересно". Буквально сразу после релиза в "Сторис" Насти появились эти же слова, дополненные эмодзи разбитого сердца. С тех пор никакой официальной информации не появлялось, пока не появилось большое интервью с Ивлеевой, где она подтверждает, что их пара с Алексеем Узенюком (настоящее имя рэпера) распалась.

"Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать", – рассказала Настя Ивлеева.

Ведущая призналась, что им было трудно решить, как именно сообщить о разводе, чтобы это не было воспринято, как хайп. Хотя именно так думают многие поклонники, ведь у Элджея выходяит новый альбом, а Настя запускает шоу. "Мы не понимали, как преподнести этот факт своей аудитории. Не буду же я выкладывать в инстаграм пост "нас больше нет", – пожаловалась блогер.

Поклонники замечали детали, указывающие на разлад, все время пока слухи не подтвердились официально. Ивлеева стала появляться без обручального кольца, которым в период идиллии очень гордилась. Также она съехала, сняв себе квартиру в центре Москвы. Еще одним фактором стало поздравление Насти, которое она опубликовала в день рождения уже бывшего мужа. Она ограничилась парой нейтральных фраз, которыми обычно поздравляют друзей, хотя в прошлом году ко дню рождения Элджей получил слова любви на миллионную аудиторию.