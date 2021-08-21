Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Суббота
21 августа
Лента новостей
13:21
"До сих пор сильно люблю": Ивлеева впервые о разводе с Элджеем
12:37
"Дрожала, как осиновый лист": подруга с потрохами сдала вышедшую замуж Азизу
12:28
"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова
12:10
Расстроенно сидела за столиком: молодой итальянец бросил Федункив сразу после свадьбы
12:07
Россияне ахнули от постыдных фактов из жизни Кабаевой: Грязные сплетницы
12:05
Стало известно о манипуляциях с медсправками по делу об избиении сына Пьехи
11:41
Очарование женатого мужика: красавец-водитель Кравец прельстил сластолюбивого Соседова
11:24
"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице
11:18
В Сеть просочилось имя молодого фаворита Лещенко
10:47
Бросивший жену сразу после родов Авербух до сих пор не забрал ребенка из больницы
10:41
Экс-глава Нацбанка Белоруссии Богданкевич об отставке Лукашенко: Надежда только на Путина
09:56
Панайотов ушел от молодой жены в другую квартиру
07:18
"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых
04:36
Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян
03:27
Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом
02:22
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
00:08
"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим
21:41
В центре Москвы мотоциклист погиб в аварии
21:34
"Ты кто такая?": Винер-Усманова выставила Кабаеву за дверь
21:28
Байден позволил вводить санкции из-за "Северного потока – 2"
21:22
При пожаре на юге Москвы погиб человек
21:12
В Москве вылетевший с дороги троллейбус снес столб
20:49
Опытный мужчина заставил Решетову чувствовать себя девочкой
20:29
"Кошмарят обысками уже пять месяцев": мэр Запорожья о беспрецедентном давлении на глав украинских городов
20:22
Фото Пожарской с сыном произвело фурор
20:19
СМИ: Кайли Дженнер ждет второго ребенка
20:17
Путин попросил Меркель повлиять на не выполняющую Минские соглашения Украину
19:51
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
19:43
Сбежавшая из-под опеки отца Бритни Спирс избила человека
19:40
Онкобольной Юдашкин шокировал россиян жутким видом
18:53
Две гражданки России погибли в индийском Гоа
18:46
"Этот крик моей малышки не забыть никогда": звезда "Универа" сообщила о жестокой расправе над членом семьи
18:20
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
17:52
Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель
17:49
Едва стоящая на ногах МакSим взорвалась из-за слов о возвращении на сцену
17:44
У звезды "Дивергента" и "Аббатства Даунтон" родился первенец
17:44
Снятие Кличко с должности может обернуться для Зеленского восемью годами лишения свободы – Москаль
17:43
Бросивший страну Серебряков взмолился о помощи
17:32
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
16:59
На Украине создают рабочую группу по нейтрализации угроз "Северного потока – 2"
16:56
Второй сезон последний? Раскрыто будущее сериала "Ведьмак"
16:37
Объявлено об исчезновении многомиллионного наследства Галкина
16:17
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика
16:12
Большинство украинцев выступило за возвращение Крыма в состав Украины
16:10
Полоскала после каждого поцелуя: известная актриса сожгла рот антисептиком
16:03
"Огонь!": Каменских возбудила народ торчащими сосками
15:55
Биограф Путина назвал цель приезда Меркель в Москву: Мостик для преемника
15:54
Откровенные снимки утех Высоцкой и Кончаловского произвели фурор
15:28
Известная актриса страстно схватилась за аппетитные яблочки Стриженовой
15:27
Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Бумеранг? Отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"До сих пор сильно люблю": Ивлеева впервые о разводе с Элджеем

"До сих пор сильно люблю": Ивлеева впервые о разводе с Элджеем

Настя Ивлеева официально подтвердила информацию о разводе с Элджеем.
прочитано 154 раза

Слухи о разладе звездной пары появились еще в конце прошлого года. Намек на развод появился в июле, когда рэпер выпустил трек, в котором звучат строчки "нам стало скучно, больше неинтересно". Буквально сразу после релиза в "Сторис" Насти появились эти же слова, дополненные эмодзи разбитого сердца. С тех пор никакой официальной информации не появлялось, пока не появилось большое интервью с Ивлеевой, где она подтверждает, что их пара с Алексеем Узенюком (настоящее имя рэпера) распалась.

ПО ТЕМЕ

"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых

Сверкнувшая причинным местом Настя Ивлеева сменила имя

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

"Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать", – рассказала Настя Ивлеева.

Ведущая призналась, что им было трудно решить, как именно сообщить о разводе, чтобы это не было воспринято, как хайп. Хотя именно так думают многие поклонники, ведь у Элджея выходяит новый альбом, а Настя запускает шоу. "Мы не понимали, как преподнести этот факт своей аудитории. Не буду же я выкладывать в инстаграм пост "нас больше нет", – пожаловалась блогер.

Поклонники замечали детали, указывающие на разлад, все время пока слухи не подтвердились официально. Ивлеева стала появляться без обручального кольца, которым в период идиллии очень гордилась. Также она съехала, сняв себе квартиру в центре Москвы. Еще одним фактором стало поздравление Насти, которое она опубликовала в день рождения уже бывшего мужа. Она ограничилась парой нейтральных фраз, которыми обычно поздравляют друзей, хотя в прошлом году ко дню рождения Элджей получил слова любви на миллионную аудиторию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
21 августа 2021, 13:21 Источник: Татлер ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Он не твой!": Пугачева дала под дых молодой сопернице

Максим Галкин положил глаз на телеведущую
Политика

Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель

Карьера политика складывалась успешно
Шоу-бизнес

В Сеть просочилось имя молодого фаворита Лещенко

Кто же он?

Шоу-бизнес

Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян

У актрисы большое будущее

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+