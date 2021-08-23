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Шоу-бизнес
"Нечего дать взамен": стала известна настоящая причина развода Элджея и Ивлеевой

"Нечего дать взамен": стала известна настоящая причина развода Элджея и Ивлеевой

Анастасия Ивлеева и Элджей считались самой красивой парой российского шоу-бизнеса. Но на днях пара объявила о разводе.
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Вчера Настя Ивлеева выложила пост в "Инстаграме" с обложкой в "Tatler". Блогер посвятила его теперь уже, как оказалось, бывшему мужу Элджею. Девушка написала, что они поставили красивую точку в своей романтичной истории. Также ведущая шоу "Орел и решка" призналась, что до сих пор очень любит своего избранника.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Алексей Узенюк (настоящее имя исполнителя) тоже выложил свою обложку из этого же журнала. Парень не стал изливать душу, а лишь подписал пост тремя сердечками. Поклонники сразу же поняли, что исполнитель хита "Розовое вино" обращается к своей бывшей супруге.

До сегодняшнего дня никто не знал о причинах развода. Но по словам Лены Миро, разлад в семье произошел из-за телеведущей.

"Муж младше, ему нужна свобода, взамен которой 30-летняя тетка из депрессивной Ленинградской области дать ничего не может" – высказала свое мнение писательница в своем "Живом Журнале".

По мнению автора, певцу просто наскучила жизнь с Настей, которой постоянно не бывает дома. Да и сам музыкант все время пропадает на гастролях.

Также она уверена, что Узенюк не страдал, когда его жены не было рядом, так как с ним постоянно были другие девушки. Миро считает, что Элджей сам бросил Ивлееву, когда уже не мог выдерживать такие отношения.

Ивлеева и Элджей пока никак не прокомментировали слова Лены. Поклонники уверены, что дело совершенно в другом.

Многие фанаты были шокированы новостью о разводе. Им так нравилась эта пара, что они не представляли их по-отдельности.

"Я больше не верю в любовь", "Скажите, что это шутка" – написали раздосадованные фанаты.

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Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
23 августа 2021, 06:18 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ксения Чакчак
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Настенька слабенькая.На передок. Кому это приятно будет? Сколько раз ловить и прощать?
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