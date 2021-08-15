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Шоу-бизнес
Киркоров получил неожиданный удар после запрета посещать Украину

Киркоров получил неожиданный удар после запрета посещать Украину

Сергей Соседов часто высказывает свою точку зрения по поводу российских артистов. На этот раз досталось Филиппу Киркорову.
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Филипп Киркоров – звезда современной российской эстрады. В стране нет человека, который бы не начал подпевать, услышав песни "Снег" или "Цвет настроения синий". Музыкант обладает не только невероятным голосом, яркой внешностью и харизмой, но и умением подстраиваться под публику и выпускать те композиции, которые она будет слушать.

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Например, не так давно он записал трек с блогером и бывшим Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Дуэт исполнил песню "Ролексы", которая тут же побила все рекорды хит-парадов. Хит, как говорится, звучал из "каждого утюга".

Но несмотря на всенародную славу и любовь к экс-супругу Пугачевой, 53-летний телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов относится к творчеству Киркорова спокойно.

"Ну какие у Киркорова хиты?! Мы можем поражаться трудоспособности Киркорова и его отменному здоровью. Но это не имеет отношения к творческой потенции" – заявил член жюри украинского шоу талантов.

Под горячую руку попались и другие артисты. Так, по мнению журналиста карьеру Баскова и Аллегровой можно оценить на четверку. Он сравнил их с Магамаевым, Ободзинским и Руслановой , до которых первым еще очень далеко. Он рассказал, что те артисты, которыми он реально восхищается, уже в прошлом, а современные пока не дотягивают.

"Артисты сегодня что-то делают, но это не является чем-то выдающимся" – подытожил Соседов.

Напомним, что недавно Филиппу Киркорову окончательно запретили въезд на территорию Украины. Ранее аналогичное решение в отношении певца в Незалежной было аннулировано.

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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
15 августа 2021, 13:22 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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