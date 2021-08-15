Киркоров получил неожиданный удар после запрета посещать Украину

Филипп Киркоров – звезда современной российской эстрады. В стране нет человека, который бы не начал подпевать, услышав песни "Снег" или "Цвет настроения синий". Музыкант обладает не только невероятным голосом, яркой внешностью и харизмой, но и умением подстраиваться под публику и выпускать те композиции, которые она будет слушать.
Например, не так давно он записал трек с блогером и бывшим Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Дуэт исполнил песню "Ролексы", которая тут же побила все рекорды хит-парадов. Хит, как говорится, звучал из "каждого утюга".
Но несмотря на всенародную славу и любовь к экс-супругу Пугачевой, 53-летний телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов относится к творчеству Киркорова спокойно.
"Ну какие у Киркорова хиты?! Мы можем поражаться трудоспособности Киркорова и его отменному здоровью. Но это не имеет отношения к творческой потенции" – заявил член жюри украинского шоу талантов.
Под горячую руку попались и другие артисты. Так, по мнению журналиста карьеру Баскова и Аллегровой можно оценить на четверку. Он сравнил их с Магамаевым, Ободзинским и Руслановой , до которых первым еще очень далеко. Он рассказал, что те артисты, которыми он реально восхищается, уже в прошлом, а современные пока не дотягивают.
"Артисты сегодня что-то делают, но это не является чем-то выдающимся" – подытожил Соседов.
Напомним, что недавно Филиппу Киркорову окончательно запретили въезд на территорию Украины. Ранее аналогичное решение в отношении певца в Незалежной было аннулировано.
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